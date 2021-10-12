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Sıra Kuzey Kıbrıs Rallisinde

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Sıra Kuzey Kıbrıs Rallisinde
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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı gerçekleştirilecek.
Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisi adı altında 22 Ekim'de Girne Yat Limanındaki Şehiriçi etabı ile start alacak olan ralli 3 gün sürecek. 12 özel etabın geçileceği Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisi 400 km'lik uzun bir yarış olacak.
Yarış boyunca servis alanının Girne Baldöken Otoparkında olacağı Gülgünsüt Kuzey Kıbrıs Rallisindeekipler 24 Ekim'de Girne Yat Limanında podyum görecekler.
 
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