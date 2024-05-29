Vücut Geliştirme ve Fitness’te uluslararası başarı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takım sporcuları Makedonya’dan bir şampiyonluk, iki ikincilik ve bir tane de üçüncülükle ülkeye döndü

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Milli Takım sporcuları, Makedonya’dan şampiyonluk ve derecelerle ülkeye döndü.

Federasyon açıklamasına göre, sporcular Hazel Oraç, Özkan Özeral, Ahmet Alkış ve Tugay Mayın, Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenlenen IFBB Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’na katıldı.

Podyumda mücadele veren Tugay Mayın “Erkekler Klasik Fizik Kategorisi’nde” hem şampiyonluk hem de Elite Pro; Hazel Oraç, “Kadınlar Body Fitness Kategorisinde” ikincilik; Özkan Özeral, “Erkekler Fizik Kategorisi’nde” ikincilik; Ahmet Alkış ise “Erkekler Fizik Kategorisi’nde” üçüncülük elde etti.

