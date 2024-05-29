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Darts Federasyon Kupası’nda son 4 belli oldu

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Darts Federasyon Kupası’nda son 4 belli oldu
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KKDF Federasyon kupası çeyrek finalleri oynandı. Birinci lig şampiyonu Fota Darts Derneği, Süper lig şampiyonu Minareliköy Spor Kulübü ve Süper lig ikincisi Gönyeli Darts Birliği'nin rakiplerini rahat geçtiği gecenin en çekişmeli karşılaşması Cihangir Av.At. Birliği ile KKTC Fenerbahçeliler Derneği arasında gerçekleşti. Karşılaşmadan 9-7 galip ayrılan Süper ligin flaş takımı Cihangir Av.At. Birliği olurken KKTC Fenerbahçeliler Derneği sezon boyunca ve kupada çıkardıkları başarılı maçlarla tüm tarafların taktirini topladı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
 
Alsancak Yeşilova – Minareliköy    3-9
Taşkınköy – Gönyeli Darts Birliği   1-9
Cihangir Av. At. Birliği – KK Fenerbahçeliler Derneği         9-7
Fota Darts Derneği – Vadili Darts Derneği        9-1   
 
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