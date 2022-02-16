Veteran masa tenisçilerimiz Mersin’de 4 kupa aldı

Veteran teniscilerimisden Hurey Cambaz Mersin’de katıldığı Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi şampiyonasında 3 Türkiye şampıyonluğu alırken,,bir şampiyonluk da Zekai Soyatlı’dan geldi

Yusuf Karayusufoğlu

KKTC Veteran Milli Masa teniscilerimizden Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Zekai Soyatlı hafta sonu Mersin’de düzenlenen Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi şampiyonasında dört kupa kazanarak,ülkeye geldiler.Her iki masa tenisçimiz Türkiye’de yapılan veteran turnuvalarda dördüncü kez dereceye girerek klasmana adlarını yazdırdılar.

Hurey Cambaz Ahmetoğlu Mersin’de tek bayanlarda şampiyon olduktan sonra çift bayanlarda şampiyon oldu.Karma çiftlerde ise Ahmetoğlu,Zekai Soyatlı ile yine şampiyon oldu. Dün konuştuğumuz Soyatlı,Mersin’de aldıkları dereceden memnun olduklarını ve Hurey Cambaz Ahmetoğlu ile Türkiye’de dördüncü kez beraber gittiklerini ve başarılı olduklarını belirtti.



