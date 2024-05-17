Bir hayal kırıklığı daha

CONIFA tarafından düzenlenen Norveç’in Bodo kentinde 3-8 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kadınlar Dünya Futbol Kupası'na KKTC Kadın Futbol Milli Takımı katılamayacak

Bağımsız Futbol Federasyonu (CONIFA) tarafından düzenlenen ve 3-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Norveç’in Bodo kentinde gerçekleşecek olan Kadınlar Dünya Futbol Kupası'na KKTC Kadın Futbol Milli Takımı'nın katılamayacağı öğrenildi.

Dünya Kupası'na gidilemeyeceği haberi uzun bir süreden beridir teknik direktör Serhat Deniz tarafından çalışmalarını sürdüren kadın milli takımda sporcular arasında üzüntüye yol açtı. Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, milli takım oyuncularını motive edecek alternatif bir organizasyon için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

CONIFA DÜZENLEMEYE GİTTİ

4-8 Haziran tarihleri arasında Avrupa Kültür Başkenti olarak tanımlanan Norveç’in BODO kentinde gerçekleşecek olan Kadınlar Futbol Dünya Kupası’nda Kashmir ve KTFF takımlarının katılmayacak olması üzerine CONIFA düzenlemeye gitti.

Daha önce üçerli 2 grup halinde oynanacak olan karşılaşmaların yapılan düzenleme ile 4 takımlı lig şeklinde oynanması kararlaştırıldı. Her takım birbiriyle karşılaşacak ve turnuva son gününde üçüncülük ve final karşılaşmaları ile tamamlanacak.

(Kaynak: BRTK)



