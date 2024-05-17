Üç üründe limit üstü koruma ürünü, bir üründe tavsiye dışı koruma ürünü

İsim İthal Ürün Analiz Sonucu Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz SVS Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz SVS Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz SVS Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden S. Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd. İthal Yer Fıstığı İç Temiz Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Mısır Saljı Temiz Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Buğday Balyası Temiz Hüdaverdi M. Karaca İthal Yer Fıstığı İç Temiz Henege Tarım ve Depoculuk Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz Köşe Tic. Ltd İthal Elma Granny Kirli Köşe Tic. Ltd İthal Elma Golden Temiz Köşe Tic. Ltd İthal Çeri Domates Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz Gülşenoğulları İthal Kurutulmuş Patlıcan Temiz Gülşenoğulları İthal Kurutulmuş Kabak Temiz Gülşenoğulları İthal Kurutulmuş Biber Temiz Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Kirli Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz SVS Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Mehmet Özbolat Ziyamet Asma Yaprağı Temiz Umar Göker Güzelyurt Valensiya Portakal Temiz Ayşe Saz Mağusa Acı Biber Kirli Şuayıp Gezen Mağusa Hıyar Temiz Mustafa Yıldırım Mağusa Sivri Biber Temiz Mustafa Yıldırım Mağusa Kabak Temiz Elmas Özerman Mevlevi Çilek Temiz Hüseyin Şanlıdağ Güzelyurt Marul Temiz Ceren Andaç Güzelyurt Domates Kirli Aytül Yorulmaz Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz Ömer Aktaş Yeşilırmak Taze Fasulye Temiz Adem Akbaş Yeşilırmak Çilek Temiz Aytül Yorulmaz Yeşilırmak Ayşe K. Fasulue Temiz Ömer Aktaş Yeşilırmak Çilek Temiz Mehmet Dolmacı Lapta Domates Kirli Serpil Bayur Ozanköy Hıyar Temiz Serpil Bayur Ozanköy Kabak Temiz Salih Tavukçu Akdoğan Şeftali Temiz Pembe Halil Türkmenköy Pancar Temiz Hasan Özoğul Beyarmudu Sarımsak Temiz

Gıda analizlerinde ithal ve yerli domatesle, ithal elmada limit üstü, yerli biberde ise tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi.Tarım Bakanlığı, 10-16 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yaptığı analizler sonuçlarını açıkladı.İthal ürünlerden alınan 35 numunenin 33’ünüm temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandığı belirtildi. Köşe Tic. Ltd ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Menteş Kardeşlere ait "cherry" domateste limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 17’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Gazimağusa sakini Ayşe Saz’a ait acı biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Güzelyurt sakini Ceren Andaç’a ait domateste ve Lapta sakini Mehmet Dolmacı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.