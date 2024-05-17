Üç üründe limit üstü koruma ürünü, bir üründe tavsiye dışı koruma ürünü

Tarım Bakanlığı, 10-16 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yaptığı analizler sonuçlarını açıkladı.
İthal ürünlerden alınan 35 numunenin 33’ünüm temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlandığı belirtildi. Köşe Tic. Ltd ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Menteş Kardeşlere ait "cherry" domateste limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 17’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Gazimağusa sakini Ayşe Saz’a ait acı biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Güzelyurt sakini Ceren Andaç’a ait domateste ve Lapta sakini Mehmet Dolmacı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|İsim
|İthal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|REE Tic. Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic Ltd.
|İthal
|Çilek
|Temiz
|SVS Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|SVS Tic Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden S.
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd.
|İthal
|Yer Fıstığı İç
|Temiz
|Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop.
|İthal
|Mısır Saljı
|Temiz
|Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop.
|İthal
|Buğday Balyası
|Temiz
|Hüdaverdi M. Karaca
|İthal
|Yer Fıstığı İç
|Temiz
|Henege Tarım ve Depoculuk Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Granny
|Kirli
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Gülşenoğulları
|İthal
|Kurutulmuş Patlıcan
|Temiz
|Gülşenoğulları
|İthal
|Kurutulmuş Kabak
|Temiz
|Gülşenoğulları
|İthal
|Kurutulmuş Biber
|Temiz
|Menteş Kardeşler Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Menteş Kardeşler Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny
|Temiz
|Menteş Kardeşler Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Kirli
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic Ltd.
|İthal
|Çilek
|Temiz
|SVS Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|Mehmet Özbolat
|Ziyamet
|Asma Yaprağı
|Temiz
|Umar Göker
|Güzelyurt
|Valensiya Portakal
|Temiz
|Ayşe Saz
|Mağusa
|Acı Biber
|Kirli
|Şuayıp Gezen
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|Mustafa Yıldırım
|Mağusa
|Sivri Biber
|Temiz
|Mustafa Yıldırım
|Mağusa
|Kabak
|Temiz
|Elmas Özerman
|Mevlevi
|Çilek
|Temiz
|Hüseyin Şanlıdağ
|Güzelyurt
|Marul
|Temiz
|Ceren Andaç
|Güzelyurt
|Domates
|Kirli
|Aytül Yorulmaz
|Yeşilırmak
|Taze Fasulye
|Temiz
|Ömer Aktaş
|Yeşilırmak
|Taze Fasulye
|Temiz
|Adem Akbaş
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Aytül Yorulmaz
|Yeşilırmak
|Ayşe K. Fasulue
|Temiz
|Ömer Aktaş
|Yeşilırmak
|Çilek
|Temiz
|Mehmet Dolmacı
|Lapta
|Domates
|Kirli
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Hıyar
|Temiz
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Kabak
|Temiz
|Salih Tavukçu
|Akdoğan
|Şeftali
|Temiz
|Pembe Halil
|Türkmenköy
|Pancar
|Temiz
|Hasan Özoğul
|Beyarmudu
|Sarımsak
|Temiz