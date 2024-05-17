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Üç üründe limit üstü koruma ürünü, bir üründe tavsiye dışı koruma ürünü

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Üç üründe limit üstü koruma ürünü, bir üründe tavsiye dışı koruma ürünü
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Gıda analizlerinde ithal ve yerli domatesle, ithal elmada limit üstü, yerli biberde ise tavsiye dışı bitki koruma tespit edildi.
Tarım Bakanlığı, 10-16 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yaptığı analizler sonuçlarını açıkladı. 
İthal ürünlerden alınan 35 numunenin 33’ünüm temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2  numuneye rastlandığı belirtildi. Köşe Tic. Ltd ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Menteş Kardeşlere ait "cherry" domateste limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Yerli ürünlerden alınan 20 numunenin 17’si  temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 , tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlandı. Gazimağusa sakini Ayşe Saz’a ait acı biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi. Güzelyurt sakini Ceren Andaç’a ait domateste ve Lapta sakini Mehmet Dolmacı’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
İsim İthal Ürün Analiz Sonucu
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
REE Tic. Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
SVS Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
SVS Tic Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
SVS Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden S. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Kemal Tüccaroğlu Trd. Ltd. İthal Yer Fıstığı İç Temiz
Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Mısır Saljı Temiz
Kıbrıs Türk Hayvancılık Koop. İthal Buğday Balyası Temiz
Hüdaverdi M. Karaca İthal Yer Fıstığı İç Temiz
Henege Tarım ve Depoculuk Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Elma Granny Kirli
Köşe Tic. Ltd İthal Elma Golden Temiz
Köşe Tic. Ltd İthal Çeri Domates Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
Gülşenoğulları İthal Kurutulmuş  Patlıcan Temiz
Gülşenoğulları İthal Kurutulmuş Kabak Temiz
Gülşenoğulları İthal Kurutulmuş Biber Temiz
Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
Menteş Kardeşler Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Kirli
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic Ltd. İthal Çilek Temiz
SVS Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Mehmet Özbolat Ziyamet Asma Yaprağı  Temiz
Umar Göker Güzelyurt Valensiya Portakal Temiz
Ayşe Saz Mağusa Acı Biber Kirli
Şuayıp Gezen Mağusa Hıyar Temiz
Mustafa Yıldırım Mağusa Sivri Biber Temiz
Mustafa Yıldırım Mağusa Kabak  Temiz
Elmas Özerman Mevlevi Çilek Temiz
Hüseyin Şanlıdağ Güzelyurt Marul Temiz
Ceren Andaç Güzelyurt Domates Kirli
Aytül Yorulmaz Yeşilırmak  Taze Fasulye Temiz
Ömer Aktaş Yeşilırmak  Taze Fasulye Temiz
Adem Akbaş Yeşilırmak  Çilek Temiz
Aytül Yorulmaz Yeşilırmak  Ayşe K. Fasulue Temiz
Ömer Aktaş Yeşilırmak  Çilek Temiz
Mehmet Dolmacı Lapta Domates Kirli
Serpil Bayur Ozanköy Hıyar Temiz
Serpil Bayur Ozanköy Kabak Temiz
Salih Tavukçu Akdoğan Şeftali Temiz
Pembe Halil Türkmenköy Pancar Temiz
Hasan Özoğul Beyarmudu Sarımsak Temiz
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