Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

Oniki takımın mücadele verdiği ligin 15’înci haftasında Miracle Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Yükseliş Hentbol İhtisas ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 15 Şubat 2022 Salı günü oynanan 15’inci hafta maçlarıyla devam edildi.

Oniki takımın mücadele verdiği ligin 15’înci haftasında Miracle Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Yükseliş Hentbol İhtisas ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti.

Cihangir Av.At.Birliği-Gazimağusa Darts Birliği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Mesarya Darts Birliği karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlandığı hafta sonunda Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği yenilgisiz lider olarak yoluna devam etti.

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 15’inci hafta maçları8nda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Miracle Değirmenlik-Merit Alsancak Yeşilova: 15-1

Düzova-Karaoğlanoğlu: 1-15

Ozanköy-Yükseliş Hentbol İhtisas: 5-11

Cihangir Av.At.Birliği-Gazimağusa Darts Birliği: 8-8

Mağusa Kültür Derneği-Taşkınköy: 11-5

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Mesarya Darts Birliği: 8-8



EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P AV

1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği 15 14 1 0 176 64 43 112

2.Miracle Değirmenlik 15 14 0 1 176 64 42 112

3.Mağusa Kültür Derneği 15 9 3 3 147 93 30 54

4.Karaoğlanoğlu 15 8 3 4 144 96 27 48

5.Gazimağusa Darts Birliği 15 7 4 4 125 115 25 10

6.Ozanköy S.K. 15 8 1 6 113 127 25 -14

7.Yükseliş Hentbol İhtisas 15 6 2 7 113 127 20 -14

8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği 15 5 3 7 109 131 18 -22

9.Taşkınköy 15 4 3 8 116 124 15 -8

10.Düzova 15 2 1 12 88 152 7 -64

11.Mesarya Darts Birliği 15 1 1 13 65 175 4 -110

12.Merit Alsancak Yeşilova 15 1 0 14 68 172 3 -104



