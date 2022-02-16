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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi

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Oniki takımın mücadele verdiği ligin 15’înci haftasında Miracle Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Yükseliş Hentbol İhtisas ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti

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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne devam edildi
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne 15 Şubat 2022 Salı günü oynanan 15’inci hafta maçlarıyla devam edildi.
Oniki takımın mücadele verdiği ligin 15’înci haftasında Miracle Değirmenlik, Karaoğlanoğlu, Yükseliş Hentbol İhtisas ve Mağusa Kültür Derneği rakiplerini mağlup etti.
Cihangir Av.At.Birliği-Gazimağusa Darts Birliği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Mesarya Darts Birliği karşılaşmalarının beraberlikle sonuçlandığı hafta sonunda Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği yenilgisiz lider olarak yoluna devam etti.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin 15’inci hafta maçları8nda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Miracle Değirmenlik-Merit Alsancak Yeşilova: 15-1
Düzova-Karaoğlanoğlu: 1-15
Ozanköy-Yükseliş Hentbol İhtisas: 5-11
Cihangir Av.At.Birliği-Gazimağusa Darts Birliği: 8-8
Mağusa Kültür Derneği-Taşkınköy: 11-5
KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Mesarya Darts Birliği: 8-8
 
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                           
TAKIMLAR                                                         O            G            B             M           A             Y             P             AV
1.Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği   15           14           1             0             176         64           43           112
2.Miracle Değirmenlik                   15           14           0             1             176         64           42           112
3.Mağusa Kültür Derneği                            15           9             3             3             147         93           30           54
4.Karaoğlanoğlu                                              15           8             3             4             144         96           27           48
5.Gazimağusa Darts Birliği                           15           7             4             4             125         115         25           10
6.Ozanköy S.K.                                 15           8             1             6             113         127         25           -14
7.Yükseliş Hentbol İhtisas                           15           6             2             7             113         127         20           -14
8.KKTC Fenerbahçeliler Derneği               15           5             3             7             109         131         18           -22
9.Taşkınköy                                                       15           4             3             8             116         124         15           -8
10.Düzova                                                         15           2             1             12           88           152         7             -64
11.Mesarya Darts Birliği                               15           1             1             13           65           175         4             -110
12.Merit Alsancak Yeşilova                         15           1             0             14           68           172         3             -104
 
 
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