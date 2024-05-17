Transfer sezonu erken açıldı

Süper Lige yeniden dönen M. Değirmenlik, transfer sezonu açılmadan Yenicami’den Yakup Şen ve Emirhan Çil’i kadrosuna dahil ederken, Yasin Açıkel’i ise Yenicami’ye verdi

Adını şampiyon olarak süper lige yazdıran Miracle Değirmenlik takımı transferde düğmeye bastı. Başkent temsilcisi Yenicami ile masaya oturan Miracle Değirmenlik, Yakup Şen ve Emirhan Çil’i bonservisli olarak kadrosuna dahil etti.Geçtiğimiz gün Miracle Değirmenlik teknik ekibi ile görüşme yapan ve fikir ayrılığına düşen Yasin Açıkel, Yenicami ile anlaştı. İki kulübün bir araya geldiği transfer görüşmesinde anlaşma sağlanarak, Yasin Açıkel bonservisli olarak Yenicami kulübüne transfer oldu.