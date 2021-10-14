Vergi Dairesi zirvede yalnız

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda beşinci hafta maçları tamamlandı. Bu maçları sonunda Gelir ve Vergi Dairesi aynı puanlı Merkezi Cezaevi takımını da farklı mağlup edip zirvede liderliğini tek başına sürdürmüş oldu. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. 5. Hafta maçları sonunda puan durumu şöyle oluştu.
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y P AV.
1.Gelir Vergi Dairesi 5 5 0 0 41 14 15 27
2.Merkezi Cezaevi 5 4 0 1 26 14 12 12
3.Öğretmenler 5 3 0 2 44 38 9 6
4.Din İşleri 5 2 0 3 26 40 6 -14
5.Devlet Hastanesi 5 3 0 2 30 22 9 8
6.KKTC Meclis 4 1 0 3 16 23 3 -7
7.Orman Dairesi 4 1 0 3 14 23 3 -9
8.Telefon Dairesi 5 0 0 5 15 38 0 -23
5 HAFTA MAÇ PROGRAMI
Din İşleri-Devlet Hastanesi: 1-13
Öğretmenler-Telefon Dairesi: 12-6
Gelir ve Vergi Dairesi-Merkezi Cezaevi: 7-3
Orman Dairesi-Öğretmenler: 0-3 (H)
6 HAFTA MAÇLARI
19 Ekim Salı
Saat 20.00 Devlet Hastanesi-Meclis
20 Ekim Çarşamba
Saat 19.00 Merkezi Cezaevi-Din İşleri
22 Ekim Cuma
Saat 19.00 Meclis-Telofon Dairesi
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