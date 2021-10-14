Vergi Dairesi zirvede yalnız

Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 5. hafta Gelir ve Vergi Dairesinin liderliğinde tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda beşinci hafta maçları tamamlandı. Bu maçları sonunda Gelir ve Vergi Dairesi aynı puanlı Merkezi Cezaevi takımını da farklı mağlup edip zirvede liderliğini tek başına sürdürmüş oldu. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. 5. Hafta maçları sonunda puan durumu şöyle oluştu.

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P AV.

1.Gelir Vergi Dairesi 5 5 0 0 41 14 15 27

2.Merkezi Cezaevi 5 4 0 1 26 14 12 12

3.Öğretmenler 5 3 0 2 44 38 9 6

4.Din İşleri 5 2 0 3 26 40 6 -14

5.Devlet Hastanesi 5 3 0 2 30 22 9 8

6.KKTC Meclis 4 1 0 3 16 23 3 -7

7.Orman Dairesi 4 1 0 3 14 23 3 -9

8.Telefon Dairesi 5 0 0 5 15 38 0 -23

5 HAFTA MAÇ PROGRAMI

Din İşleri-Devlet Hastanesi: 1-13

Öğretmenler-Telefon Dairesi: 12-6

Gelir ve Vergi Dairesi-Merkezi Cezaevi: 7-3

Orman Dairesi-Öğretmenler: 0-3 (H)

6 HAFTA MAÇLARI

19 Ekim Salı

Saat 20.00 Devlet Hastanesi-Meclis

20 Ekim Çarşamba

Saat 19.00 Merkezi Cezaevi-Din İşleri

22 Ekim Cuma

Saat 19.00 Meclis-Telofon Dairesi

