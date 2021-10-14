Badminton Federasyonundan okullara katkı

Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz, “Sosyal sorumluluk projelerimizden biri olan "Gelin Birlikte Oynayalım" Köy Projesi ile okullarımıza malzeme desteğinde bulunduk.” açıklamasını yaptı

Badminton Federasyonu, ülke geneline yayılma çalışmalarını sürdürürken, okullara malzeme yardımında bulundu.

Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz yapılan çalışma ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Her geçen gün gelişen ve ülke geneline yayılan spor branşı olarak dikkat çeken badminton sporumuz büyümeye devam ediyor.

Sosyal sorumluluk projelerimizden biri olan "Gelin Birlikte Oynayalım" Köy Projesi adı altında başlattığımız projemiz ile okullarımıza malzeme desteğinde bulunduk.

Okulların, spor branşlarınıngelişiminde önemli bir yeri vardır. Okullara malzeme konusunda destek vermeye devam edeceğiz. Bu gibi projelerle artık ülkemizin her tarafında badminton oynanmaya başladı. Gençlerimizi ve çocuklarımızı badminton sporu ile tanıştırmanın mutluluğu içerisindeyiz.”

Malzeme desteği alan okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri de başta Badminton Federasyonu başkan Fırat Deniz olmak üzere yönetim kuruluna teşekkür etti.

