Vangöl anılacak

Çetinkaya Spor Kulübü, genç yaşta hayatını kaybeden kulübün merhum başkanıUrcan Vangöl'ü anacak.
Urcan Vangöl'ün vefatının 10. yılında bugün saat 11:00’de kabri başında anma töreni düzenlenecek.Törene,Urcan Vangöl'ün yanı sıra Çetinkaya Spor Kulübü başkan yönetimi ve futbolcuları da katılacak. Törene basın mensupları da davet edildi.
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