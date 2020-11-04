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Vangöl anılacak

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Vangöl anılacak
Çetinkaya Spor Kulübü, genç yaşta hayatını kaybeden kulübün merhum başkanıUrcan Vangöl'ü anacak.
Urcan Vangöl'ün vefatının 10. yılında bugün saat 11:00’de kabri başında anma töreni düzenlenecek.Törene,Urcan Vangöl'ün yanı sıra Çetinkaya Spor Kulübü başkan yönetimi ve futbolcuları da katılacak. Törene basın mensupları da davet edildi.
 
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