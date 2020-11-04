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Mannaş’a kırmızı siyahlı kutlama

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Mannaş’a kırmızı siyahlı kutlama
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı başkanı Evren Mannaş dün doğum gününü kutladı.
46. yaşına girmenin mutluluğunu yaşayan Evren Mannaş’a, direktörü olduğu Şensal Yapı Market’te sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Şirket çalışanları ve Hamitköy’ümn yıldız futbolcusu Hasan Akkuyu’nun da yer aldığı kutlama töreninde Evren Mannaş’a, Hamitköy’ün renkleri olan kırmızı siyah renklerden oluşan üzeri futbol sahası motifli doğum günü pastası yaptırıldı.
Kutlamadan büyük memnuniyet duyan Evren Mannaş, kırmızı siyahlı pastasındaki mumları üfleyerek, pastayı çalışanları ile birlikte yedi.
 
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