Üstel: “Spora yatırımlarımız sürecek”

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Başbakan Ünal Üstel’e kabulünde spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Kabulde ilk konuşmayı yapan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, dernek faaliyetleri hakkında

Başbakana bilgi verdi.

ÖZSOY: KTSYD, SPORUN EN BÜYÜK VE EN KÖKLÜ KURUMUDUR

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Başbakan’ı ziyarette yaptığı konuşmada, Spor Yazarları

Derneği’nin KKTC ile birlikte 40.yaşını kutladığını, 1983 yılından günümüze kadar derneğe

başkanlık yapmış değerli isimlerin çalışmaları ile kurumsal bir yapıya kavuştuklarını, sadece

ülkenin sporu ile ilgili yazarlık ve yorumculuk yanında, dernek olarak sosyal ve kültürel

anlamda da projeler yaparak ülke için çalıştıklarını vurguladı. KTSYD Başkanı Necati Özsoy

şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin üyeleri ile bir bütün olarak ülke sporuna her alanda

hizmet vermektedir. En son örneğimiz 5 yıl sonra yapılan Spor Şurası’nda görülebilmektedir.

KTSYD tarafından şuraya gönderilen 5 üyeden biri Şura Genel Kurulu’nda Divan başkanlığı,

bir diğer üyemiz şuradaki komisyonların birinde başkanlık, diğer üyemiz bir başka

komisyonda başkan yardımcılığı yapmıştır. Diğer üyelerimiz de komisyonlarda görev alarak

güzel çalışmalara imza attılar.

Yurt dışına giden spor federasyonlarının kafileleri ve okul sporları kafilelerinin

temsiliyetlerinin ülke basınında yer alması konusunda da gerek Şura’da, gerekse direk

derneğimize talepler olmaktadır. Bu kafilelerde KTSYD tarafından 1 üyenin bulunması

temsiliyetin daha doğru, daha tarafsız ve çok sesli olmasını sağlayacak olup bu konuda

KTSYD üyelerinin göreve hazır olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.

KTSYD, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile çok iyi işbirliği içindedir. Her yıl Ocak

ayında yapılan eğitim seminerimiz de bu işbirliği çerçevesinde ilk kez İstanbul’da

yapılacaktır. İstanbul’da 5-7 Ocak’ta yapılacak Eğitim Seminerinde sizleri de aramızda

görmekten onur duyacağınızı belirtir bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.

BAŞBAKANDAN SPOR YATIRIMLARI MESAJI

Başbakan Ünal Üstel de yaptığı konuşmasına sporun ülkemiz için vazgeçilmez olduğunu

söyleyerek başladı. Başbakan Üstel şöyle konuştu:

“Özellikle bu çağda, içinde bulunduğumuz dönemde bir yandan sıkıntılar ile mücadele

ederken, diğer yandan da ülke gençlerinin daha aktif spor yapmaları ve dışa açılımlarını

kolaylaştırmak için hükümet olarak elimizden ne gelirse yapıyoruz ve bundan sonra da

yapmaya devam edeceğiz.

Sizin de bahsettiğiniz gibi Spor Şurası’nı de sporun önünü açma için yaptık. Şurada ne karar

alınırsa yürürlüğe koymak için elimizden gelen gayreti yapacağız dedik, bunun da

arkasındayız. Şuranın yapılması, özellikle Türkiye’deki Spor Bakanının da gelmesi

sporumuza yeni bir heyecan, şuraya da ayrı bir renk kattı.

Önümüzdeki günlerde Ankara’ya bir ziyaretimiz olacak ve orada da TC Spor Bakanını

ziyaret edeceğiz.

Ülkemize güzel bir futbol stadı ve yeni spor salonu gerekmektedir. Atatürk Stadımızın

neredeyse her tarafı SOS vermektedir. Yeni dönemde yeni projelerimiz arasında bunları da

koydun ve Türkiye ile bunları paylaşacağız.

Arzu ederdik ki kendi yerel bütçemizle yapalım bu projeleri ancak o noktada değiliz. Bu

kadar ambargolar altında, 33 federasyonumuzun aktif çalışması çok önemlidir. Federasyon

olarak veya kişisel girişimlerindeki ile önemli dış temaslar yapılmakta sporcularımız başarılı

performanslar sergilemektedir.

Eksiklerimizi ve ihtiyaçlarımızı müsteşarımız ile tespit ettik ve gerekli raporumuzu çıkardık.

2024 yılında bir kısmı da olsa sıkıntıların önünü açacağız. 2024’ten sonra yeni bir dönem,

yeni bir sayfa açılacak. Hem sporda hem de ekonomide yeni bir dönem olacak”

CAHİTOĞLU’NDAN 2024 VURGUSU

Kabulde hazır bulunan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da yaptığı kısa konuşmada

2024 yılında tüm spor federasyonlarına ve okul sporlarına ciddi bir kaynak ayrılacağını

belirtti.

Cahitoğlu, “Basına yansıyan futbol oldu sadece ama biz futbola değil diğer tüm

federasyonlara da Devlet katkısını çok ciddi anlamda artıracağız. Maliye ile yaptığımız

görüşmede 2024 bütçesinde, proje kalemimizi artırdık. Tesisleşme adına çok ciddi

yatırımlarımız olacak ve sporun tesisleşme sıkıntılarını 2024’te ciddi boyutta aşmayı

hedefliyoruz” dedi.