Alaniçi, bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden biri olan Alaniçi köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Klavyalı olup Alaniçi köyünde yaşamını sürdüren ve çevresinde sevilen bir çınar olan Hasan Hüdaverdi Erel vefat etti.

Erel’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Hasan Erel’in cenazesi bugün Alaniçi Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alaniçi Kabristanlığı’nda defnedildi.





