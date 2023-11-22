banner913
banner932
Yapay zekanın merkezini sarsan kriz çözüldü mü?
Yapay zekanın merkezini sarsan kriz çözüldü mü?
12 0
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
10 0
 
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
11 0
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
13 0
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
27 0
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
44 0
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
53 0
banner964
banner985

Alaniçi, bir çınarını daha kaybetti

banner989

banner974
Alaniçi, bir çınarını daha kaybetti
banner971
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden biri olan Alaniçi köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Klavyalı olup Alaniçi köyünde yaşamını sürdüren ve çevresinde sevilen bir çınar olan Hasan Hüdaverdi Erel vefat etti.
Erel’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Hasan Erel’in cenazesi bugün Alaniçi Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alaniçi Kabristanlığı’nda defnedildi.
  
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.