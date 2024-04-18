Üstel: “Spora verdiğimiz destek katlanarak sürecek"

Başbakan Üstel, Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Ahmet Gençosman ile Yönetim Kurulu’nu kabulünde yaptığı konuşmada spora verilen desteğin katlanarak süreceğini kaydetti

Başbakan Ünal Üstel, Yenicami Ağdelen Kulübü’nü kabulünde, spora verilen desteğin katlanarak süreceğini vurguladı.Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üstel, Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Ahmet Gençosman ile Yönetim Kurulu’nu kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Başbakan'a Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.Kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel, 1970’li yıllardan itibaren Lefkoşa’nın önde gelen spor kulüplerinden biri olduğunu belirttiği Yenicami Ağdelen Kulübü’nü ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Yenicami Ağdelen Kulübü’nün ülkedeki futbol takımlarının önünü açan, yol gösteren nadide kulüplerden biri olarak değerlendiren Üstel, kulübün başarılarının taraftarları gibi kendilerini de mutlu edeceğini söyledi ve Başkan ile Yönetim Kurulu’na başarılar diledi.Hükümetin Yenicami Ağdelen Kulübü gibi ülkedeki tüm kulüplere gereken desteği verdiğini belirten Başbakan Ünal Üstel, "İnanıyoruz ki hükümetimizin kulüplere vereceği desteklerle ülkemizdeki futbolda çok daha iyi seviyeye çıkarılacaktır. Hükümetimiz sadece futbola destek vermekte kalmamakta ülkede var olan her çeşit spor alanına da katkı sağlamaktadır. Amacımız ülke gençliğimizi spora yönlendirmektir. Dileğimiz sporla uğraşan genç bir nesil yaratmaktır. Bir ülkenin sporla uğraşan genci ne kadar fazla olursa, o ülkenin de geleceği o kadar aydınlık olur. Sporla uğraşan gençler başarıyı isteyen, başarılı olabilmek için elinden geleni yapan gençlerdir ve bu gençlerin spordan kaynaklı kazandıkları bu alışkanlık bir ülkenin geleceği için çok önemli bir durumdur.” diye konuştu.Zaman zaman spor kulüpleri ile bir araya gelerek yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldıklarını ifade eden Üstel, “Yenicami Ağdelen Kulübü’nün tarafımıza yapmış olduğu talep üzerine Yusuf Kaptan Sahası’nın keşif raporu hazırlanarak eksiklikler saptanmıştır. İlk etapta Yusuf Kaptan sahasının zemini yenilecek sonrasında da kalan eksiklikler giderilecektir. Bu vesileyle Başbakanlık olarak Yusuf Kaptan sahasının zeminin tamamlaması için gereken desteği vereceğimizi buradan bir kez daha belirtmek isterim.” dedi.Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı Ahmet Gençosman ise, ülkede sporun gelişmesi ve kulüplerinin başarılı olması için çalıştıklarını söyledi.Gençosman, “Bu doğrultuda kulübümüzde tespit ettiğimiz eksikliklerden bir tanesi de Yusuf Kaptan sahasının zemininde problemler olduğudur. Bundan dolayı Yusuf Kaptan Sahasının zeminin yeniden yapılması için Başbakanımız Ünal Üstel'e talebimiz olmuştu. Başbakanımız bu talebimizi geri çevirmeyerek, zaman kaybetmeden gereken talimatı vermiştir. Verilen talimatla birlikte saha zeminin yenilenmesi için gereken çalışmalar başlamıştır. Bu konuda bizlere hiç düşünmeden destek olan Başbakanımız Ünal Üstel’e Kulübümüz yöneticileri, taraftarları ve sporcuları adına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.