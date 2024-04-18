Karşıyaka’da başkan Düzdaban istifa etti

Süper Lig ekibi Karşıyaka’da başkan Umut Düzdaban istifa etti. Karşıyaka Kulübü Başkanı Düzdabanın istifası ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER BÜYÜK BAŞKAN!!
Başkanımız Umut Düzdaban istifa etmiştir. Genç ve başarılı başkandan Kamuoyuna bilgilendirme,
"Başkan olduğum günden bügüne kadar kulübün tüm işleri ile uğraşmaktan yoruldum bugün itibarı ile istifa ettiğimi. Gelinen süreçte yıprandığımı Bir kulüp'te başkanın performansı takımdan önce gelir Bugüne kadar Karşıyaka SK için yaptıklarım ortadadır. İki şampiyonluk ve yarı final ile tarih yazan bir süreç fakat gerek iş hayatımın yoğunluğu gerek bayrak devri için bu kararı almış bulunmaktayım. Bu aksam yönetim kurulu toplantısı sonrası istifam neticelenip genel kurul tarihini belirleyeceğiz tek bir gerçek var Karşıyaka SK artık küçük bir köy Kulübü değildir büyük bir kulüptür.”
28 NİSAN’DA OLAGANÜSTÜ GENEK KURUL KARARI
Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim kurulumuzun 18 Nisan 2024 tarihinde Başkan Umut Düzdaban başkanlığında yapılan toplantıda olağan üstü genel kurul kararı alınmıştır.
Olağan üstü genel kurul toplantısı 26 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 19.00'da Karsıyaka Dörtyol Kahvesinde olacaktır Başkan adayı olmak isteyenler 48 saat öncesine kadar Yönetim listesi ile başvuru yapması gerekmektedir.
Karsıyaka Sk Yönetim Kurulu
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