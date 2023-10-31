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Üstel “Kaplan için elimizdeki imkanları seferber edeceğiz”

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Başbakan Üstel, Team Sprint Kategorisi’nde Balkan üçüncüsü olan Emre Kaplan’ı kabul etti

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Üstel “Kaplan için elimizdeki imkanları seferber edeceğiz”
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Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Milli Takımı şemsiyesi altında Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’na katılarak, Team Sprint Kategorisi’nde Balkan üçüncüsü olan Emre Kaplan’ı kabul etti.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Üstel, Kaplan’ı tebrik etti.
Üstel şöyle konuştu:
“Sporcumuz Emre Kaplan, Balkan Pist Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı performansıyla ülkemizi gururlandırmıştır. Genç sporcularımızın yurt dışında uluslararası spor müsabakalarında elde ettikleri başarılar devletimizin dünyayla kucaklaşması adına çok önemlidir. Hükümet olarak sporcularımızı önemsiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde gerçekleşecek Avrupa Bisiklet Şampiyonası’na da katılacak olan Emre Kaplan’ın şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanması adına elimizdeki imkânları seferber edeceğiz. Emre Kaplan’a, Avrupa Bisiklet Şampiyonası kamp çalışmaları için gerekli olan desteği sağlayacağımızın da sözünü buradan veriyoruz”.
 
 
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