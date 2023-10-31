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Şahlan Spor’dan kadroya 6 takviye

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Şahlan Spor’dan kadroya 6 takviye
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foto/haber:  FERAH BARIŞSEV
Şahlan Spor Kulübü hentbol takımı antrenör Ünsal Yaşlı ile sezon hazırlıklarına başlarken takıma yaptığı 6 transfer ile kadrosunu güçlendirdi.
İlktransfer Digem spor kulübünden orta oyun kurucu Sinem Geldi’yi renklerine bağlarken, parkelerden uzunbir süre uzak kalan milli takım oyuncusu Elif Kurt’uda kadrosuna dahil etti.

Şahlan Spor tecrübeli file bekçisi olan Meyrem Nur Göküş’e tekrardan kaleyi emanet ederken, Türkiye’den ülkemize GAÜ’de eğitim için gelen Fatma Sude Atasoy ve Büşra Cim ile son olarak Nur Gönül Uzunöz  ile anlaşmaya varıldı.
Elindeki mevcut kadroyu güçlendiren Şahlan Spor Kulubü  antrenörüÜnsal Yaşlı antrenmanlara başladı .
 
 
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