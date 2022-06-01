Üniversitelerde görkemli ödül töreni

20.Üniversite Spor Oyunları’nda genel klasman şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu

KADINLAR ERKEKLER 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1 3×3 Basketbol DAÜ GAÜ ARUCAD RDÜ GAÜ YDÜ 2 Atletizm – – – DAÜ GAÜ LAÜ 3 Badminton GAÜ YDÜ DAÜ GAÜ YDÜ DAÜ 4 Basketbol DAÜ GAÜ UKÜ RDÜ DAÜ YDÜ 5 Bilardo – – – DAÜ ARUCAD – 6 Bisiklet DAÜ UKÜ KAÜ DAÜ KAÜ UKÜ 7 Bowling UKÜ DAÜ YDÜ YDÜ AÖA DAÜ 8 Darts UKÜ DAÜ YDÜ DAÜ YDÜ AÖA 9 E-Spor – – – ODTÜ KKK DAÜ DAÜ 10 Futbol DAÜ YDÜ – DAÜ YDÜ RDÜ 11 Futsal DAÜ UKÜ GAÜ DAÜ YDÜ GAÜ 12 Güreş – – – DAÜ YDÜ GAÜ 13 Hentbol UKÜ YDÜ DAÜ DAÜ UKÜ GAÜ 14 Masa Tenisi GAÜ DAÜ GÜ GAÜ DAÜ ODTÜ KKK 15 Okçuluk DAÜ UKÜ KSBÜ DAÜ UKÜ KSBÜ 16 Plaj Hentbolu UKÜ DAÜ YDÜ YDÜ DAÜ UKÜ 17 Plaj Voleybolu DAÜ DAÜ GAÜ DAÜ DAÜ UKÜ 18 Satranç DAÜ AÖA UKÜ DAÜ GÜ KAÜ 19 Tenis YDÜ DAÜ GAÜ DAÜ GAÜ YDÜ 20 Voleybol DAÜ ODTÜ KKK YDÜ DAÜ YDÜ UKÜ 21 Yüzme DAÜ YDÜ UKÜ UKÜ DAÜ UFÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) 2021-2022 sezonunun kapanışını görkemli bir ödül töreni ile gerçekleştirdi. 20. Üniversite Spor Oyunları Ödül Töreni, Lefkoşa Paradise Park’ta tüm üniversitelerin katılımıyla gerçekleşti. Törene; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de katıldı.KINACI: “AMACIMIZ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE SPOR YAPTIRMAKTIR”Törenin açış konuşmasını gerçekleştiren KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, çok güzel bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, pandemi sebebiyle bir süre faaliyetleri yapmakta zorlandıklarını ancak bu sezon yeniden ayağa kalkarak sezonu tamamladıklarını bildirdi. Yurtdışı faaliyetleri konusunda bu yıl çok fazla organizasyon yapamadıklarını belirten Kınacı, yakın zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ile işbirliği içerisinde güzel bir organizasyonu müjdeleyeceklerini kaydetti. Kınacı, sezonun başından sonuna kadar centilmence mücadele eden ve rekabeti ön planda tutan tüm üniversitelere teşekkür ederken, kendi gözünde herkesin başarılı olduğunu ve amaçlarının üniversiteli gençlere birçok branşta spor yaptırmak olduğunu söyledi.TÖRE: “GENÇLER SÜREKLİ SPOR ALANLARINDA OLMALIDIR”Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise yaptığı konuşmada, bu güzel organizasyona imza atan ve sorunsuz bir sezon geçiren KKÜSF yetkililerini kutladı. Gençlerin sürekli spor alanlarında olması gerektiğini ve çeşitli branşlarda spor yapması gerektiğini kaydeden Töre, “Bizlerin de görevi spor alanları yaratmak ve gençlerin spor yapmasına olanak sağlamaktır. Bu bağlamda üniversitelerimizi ortaya koyduğu başarı ve özveri sebebiyle tebrik ederim.”dedi.GENEL KLASMANDA ŞAMPİYONLUK DAÜ’NÜN OLDUKonuşmaların ardından ödül takdimine geçilirken, 20.Üniversite Spor Oyunları’nda genel klasman şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu. Diğer üniversiteler de sezon içerisinde çeşitli branşlarda kazandıkları kupaları aldı. Kupalar; Meclis Başkanı Töre, Bakan Amcaoğlu, Bakan Taçoy ve Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe, KKÜSF Başkanı Kınacı ve federasyon yönetim kurulu üyeleri ile geçmiş federasyon başkanları tarafından takdim edildi.Törende; Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Girne Üniversitesi (GÜ), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımları ödül aldı.Elde edilen dereceler şöyle;