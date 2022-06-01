Üniversitelerde görkemli ödül töreni

KINACI: “AMACIMIZ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE SPOR YAPTIRMAKTIR”
Törenin açış konuşmasını gerçekleştiren KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, çok güzel bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, pandemi sebebiyle bir süre faaliyetleri yapmakta zorlandıklarını ancak bu sezon yeniden ayağa kalkarak sezonu tamamladıklarını bildirdi. Yurtdışı faaliyetleri konusunda bu yıl çok fazla organizasyon yapamadıklarını belirten Kınacı, yakın zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ile işbirliği içerisinde güzel bir organizasyonu müjdeleyeceklerini kaydetti. Kınacı, sezonun başından sonuna kadar centilmence mücadele eden ve rekabeti ön planda tutan tüm üniversitelere teşekkür ederken, kendi gözünde herkesin başarılı olduğunu ve amaçlarının üniversiteli gençlere birçok branşta spor yaptırmak olduğunu söyledi.
TÖRE: “GENÇLER SÜREKLİ SPOR ALANLARINDA OLMALIDIR”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise yaptığı konuşmada, bu güzel organizasyona imza atan ve sorunsuz bir sezon geçiren KKÜSF yetkililerini kutladı. Gençlerin sürekli spor alanlarında olması gerektiğini ve çeşitli branşlarda spor yapması gerektiğini kaydeden Töre, “Bizlerin de görevi spor alanları yaratmak ve gençlerin spor yapmasına olanak sağlamaktır. Bu bağlamda üniversitelerimizi ortaya koyduğu başarı ve özveri sebebiyle tebrik ederim.”dedi.
GENEL KLASMANDA ŞAMPİYONLUK DAÜ’NÜN OLDU
Konuşmaların ardından ödül takdimine geçilirken, 20.Üniversite Spor Oyunları’nda genel klasman şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı oldu. Diğer üniversiteler de sezon içerisinde çeşitli branşlarda kazandıkları kupaları aldı. Kupalar; Meclis Başkanı Töre, Bakan Amcaoğlu, Bakan Taçoy ve Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe, KKÜSF Başkanı Kınacı ve federasyon yönetim kurulu üyeleri ile geçmiş federasyon başkanları tarafından takdim edildi.
Törende; Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Girne Üniversitesi (GÜ), Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımları ödül aldı.
Elde edilen dereceler şöyle;
|KADINLAR
|ERKEKLER
|1.
|2.
|3.
|1.
|2.
|3.
|1
|3×3 Basketbol
|DAÜ
|GAÜ
|ARUCAD
|RDÜ
|GAÜ
|YDÜ
|2
|Atletizm
|–
|–
|–
|DAÜ
|GAÜ
|LAÜ
|3
|Badminton
|GAÜ
|YDÜ
|DAÜ
|GAÜ
|YDÜ
|DAÜ
|4
|Basketbol
|DAÜ
|GAÜ
|UKÜ
|RDÜ
|DAÜ
|YDÜ
|5
|Bilardo
|–
|–
|–
|DAÜ
|ARUCAD
|–
|6
|Bisiklet
|DAÜ
|UKÜ
|KAÜ
|DAÜ
|KAÜ
|UKÜ
|7
|Bowling
|UKÜ
|DAÜ
|YDÜ
|YDÜ
|AÖA
|DAÜ
|8
|Darts
|UKÜ
|DAÜ
|YDÜ
|DAÜ
|YDÜ
|AÖA
|9
|E-Spor
|–
|–
|–
|ODTÜ KKK
|DAÜ
|DAÜ
|10
|Futbol
|DAÜ
|YDÜ
|–
|DAÜ
|YDÜ
|RDÜ
|11
|Futsal
|DAÜ
|UKÜ
|GAÜ
|DAÜ
|YDÜ
|GAÜ
|12
|Güreş
|–
|–
|–
|DAÜ
|YDÜ
|GAÜ
|13
|Hentbol
|UKÜ
|YDÜ
|DAÜ
|DAÜ
|UKÜ
|GAÜ
|14
|Masa Tenisi
|GAÜ
|DAÜ
|GÜ
|GAÜ
|DAÜ
|ODTÜ KKK
|15
|Okçuluk
|DAÜ
|UKÜ
|KSBÜ
|DAÜ
|UKÜ
|KSBÜ
|16
|Plaj Hentbolu
|UKÜ
|DAÜ
|YDÜ
|YDÜ
|DAÜ
|UKÜ
|17
|Plaj Voleybolu
|DAÜ
|DAÜ
|GAÜ
|DAÜ
|DAÜ
|UKÜ
|18
|Satranç
|DAÜ
|AÖA
|UKÜ
|DAÜ
|GÜ
|KAÜ
|19
|Tenis
|YDÜ
|DAÜ
|GAÜ
|DAÜ
|GAÜ
|YDÜ
|20
|Voleybol
|DAÜ
|ODTÜ KKK
|YDÜ
|DAÜ
|YDÜ
|UKÜ
|21
|Yüzme
|DAÜ
|YDÜ
|UKÜ
|UKÜ
|DAÜ
|UFÜ