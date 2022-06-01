KKTC MOK, Omaç Başat’ı kabri başında andı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK), KKTC MOK’un merhum başkanlarından olan, Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar başkan, yönetici ve spor yazarı olarak önemli hizmetlerde bulunmuş merhum Omaç Başat’ı ölümünün sekizinci yılında kabri başında andı.

Omaç Başat’ın Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında dün (31 Mayıs Salı) yapılan anma törenine KKTC MOK adına başkan Dursun Koç, eski başkanlardan ve yönetim kurulu üyesi Atilla Mahmutoğlu, bireysel üyelerden İrfan Yılmaz, KKTC MOK'un kurucularından merhum Güner Burgul'un oğlu Doç. Dr. Nazım Serkan Burgul katıldı.

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, anma töreni ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “KKTC Milli Olimpiyat Komitesi'nin merhum başkanlarından, sporumuzun, spor basınımızın duayen isimlerinden ve bazı federasyonlarımızın kurucularından olan Omaç Başat'ı, KKTC MOK olarak mezarı başında andık. Okuduğumuz dualarla birlikte, ülke sporumuzun içinde bulunduğu durum, manevi huzurunda özetlendi. Omaç Başat’ın ruhu şad, mekanı cennet olsun.”

