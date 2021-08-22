Ulaç, başarıya kulaç attı

33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan yüzücülerimizden Doğukan Ulaç, genel klasmanda 4., yaş kategorisinde 1. oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilen, Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı, bu yıl 33. kez düzenlendi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan yarışta, 55 ülkeden 668'i kadın, bin 797'si erkek olmak üzere 2 bin 465 katılımcı kulaç attı.

Yarışa katılan yüzücülerimizden Doğukan Ulaç, genel klasmanda 4., yaş kategorisinde 1. oldu. Yarışa ilk kez katılan Mert Türksoy yaş kategorisinde 14. olurken, 29. kez Boğaziçi Yuzme Yarışına katılan Osman Akkuş, önemli bir başarıya imza attı.

