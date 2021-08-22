Plajda smaçlar Federasyon Kupası için atılacak

Voleybol Federasyonu, Esentepe tesislerinde düzenleyeceği Plaj Voleybolu Federasyon Kupası organizasyonunun kayıt işlemlerine 23 Ağustos Pazartesi günü başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2021 Yaz sezonunun son organizasyonu olan Federasyon Kupası için takım kayıt işlemleri başlıyor.

4 – 5 Eylül tarihinde düzenlenecek olan organizasyona kayıt işlemleri 23 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. KKTC Voleybol Federasyonundan,Federasyon Kupasına yönelik şu açıklama yapıldı:

“Bayanlar ve erkekler kategorisinde düzenlenecek olan Federasyon Kupası kayıt işlemleri 26 Ağustos Perşembe günü saat 17.00 de sona erecek. Organizasyona katılım göstermek isteyen takımlar bu süre içerisinde kayıt işlemlerini federasyona yapabilecekler. Daha önceki organizasyonlara katılım gösteren takımlardan yalnızca 2 kişilik takım ismini federasyona kayıt etmek yeterli olacak. Hiç katılım göstermeyeler kayıt işlemi sırasında sağlık raporunu ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca organizasyona katılım gösterecek bütün takımların müsabakalardan 48 önceki PCR raporlarını sunmaları gerekmektedir.

Federasyon Kupası müsabakaları çift eleme ( mağluplar ve galipler grubu) sistemine göre oynanacaktır. Federasyon Kupası organizasyonu daha önce belirlenen program çerçevesinde Esentepe tesislerinde oynanacak.

