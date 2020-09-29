Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı

Türkiye Cumhuriyeti CimnastikFedarasyonu, KKTC CimnastikFedarasyonuna, maliyeti yaklaşık 40 bin Euro Gymnova marka olimpik yer minderini hediye etti. Başkan Hasan Sapsızoğlu, yardım ile ilgili olarak “Türkiye Cumhuriyeti CimnastikFedarasyonu ile imzalamış olduğumuz protokol ve güven ortamını sağlayarak kurmuş olduğumuz iyi ilişkiler meyvelerini veriyor.”açıklamasını yaptı

Türkiye Cumhuriyeti CimnastikFedarasyonu, KKTC CimnastikFedarasyonuna, maliyeti yaklaşık 40 bin Euro Gymnova marka olimpik yer minderini hediye etti.

KKTC CimnastikFedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu,Türkiye Cumhuriyeti CimnastikFedarasyonundan yapılan yardım ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti CimnastikFedarasyonu ile imzalamış olduğumuz protokol ve güven ortamını sağlayarak kurmuş olduğumuz iyi ilişkiler meyvelerini veriyor.

Federasyonumuzun en büyük eksikliği olan (maliyeti yaklaşık 40 bin Euro)Gymnova marka olimpik yer minderini Türkiye Cumhuriyeti CimnastikFedarasyonu, çocuklarımıza hediye etti. Türkiye Cumhuriyeti Cimnastikfedarasyonu başkanımız Sn Suat Çelen başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna KKTCcimnastik ailesi olarak teşekkür ederiz.

Amacımız KKTC Cimnastik Federasyonu ile Türkiye Cimnastik Federasyonu arasında iş birliğini güçlendirerek, sportif, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, sosyal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insan haklarına saygılı ve toplumuna karşı sorumluluk duyan güçlü, karakterli ve özgüveni yüksek sporcu gençliğin ve bireylerinin yetiştirilmesini sağlamaktır.”



