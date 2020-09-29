Spor Dairesi antrenman yapabilecek sporları açıkladı

Spor Dairesi Müdürlüğü, Boks, Güreş, Yakın Dövüş ve Kempo dışındaki bünyesi altında bulunan diğer spor federasyonlarının ve Otomobil ve Motor sporlarının antrenmanlarına başlayabileceğini açıkladı

Spor Dairesi Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda aşağıda belirtilen tedbirler ışığında sportif organizasyonların başlayabileceğini açıkladı.

Daire, Boks, Güreş, Yakın Dövüş ve Kempo dışındaki bünyesi altında bulunan diğer spor federasyonlarının, temassız ve az risk teşkil edecek şekilde antrenmanlarına 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayabileceğine, 15 Ekim 2020 tarihi itibariyle de spor federasyonlarının izni ile müsabaka ve liglerin başlayabileceğini kararlaştırdı.

Spor Dairesi ayrıca, Otomobil ve Motor sporlarının da gerekli hijyen tedbirlerini sağlayarak 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren antrenmanlara, 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Spor Dairesi Müdürlüğü’nün izni ile otomobil ve motor sporları müsabakalarını organize edebileceklerini kararlaştırdı.

Spor Dairesi Müdürlüğü, Boks, Güreş, Yakın Dövüş ve Kempo spor dallarının, antrenman ve müsabakalarının ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin tavsiyesi üzerine 1 Kasım 2020 tarihine kadar yapılamayacağını kararlaştırdı.

Spor Dairesi Müdürlüğü, tüm sporcuların iç bulaş ve çıkan vaka sayılarına göre PCR testlerinin periyodik olarak tekrarlanacağını da açıkladı. Spor Dairesi Müdürlüğü ayrıca, ilgili tarihlere kadar Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni ve farklı bir karar alması durumunda yeniden açıklama yapacaktır.

