Türkiye’de rekorlara yüzdüler

Mehmet Gürcenk antrenörlüğündeki sporcularımızdan Özgül Çetin,Emre Ersoy,Berk Kemal Gülerler, Enes Kansız, Mert Türsoy, Sarp İşçi rekor kırdılar

Türkiye Yüzme Federasyonunun 26 – 28 Temmuz 2021 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlemiş olduğu Türkiye Bireysel Yüzme Şampiyonası'na katılan sporcularımız birçok rekor kırdılar.

Mehmet Gürcenk antrenörlüğündeki sporcularımızdan Özgül Çetin,Emre Ersoy,Berk Kemal Gülerler, Enes Kansız, Mert Türsoy, Sarp İşçi rekor kırdılar. Türkiye Bireysel Yüzme Şampiyonası'na sporcularımızın kırdıkları rekorlar şöyle;

Özgül Çetin

800m serbest 09:53:26 KKTC REKORU

400m serbest 04:47.94 KKTC REKORU

1500m serbest 18.46.20 yüzülen en iyi derece

Emre Ersoy

50m serbest 24.64 KKTC REKORU

100m serbest 53.66 KKTC REKORU

50m sırtüstü 28.09 17-18 yaş rekoru

Berk Kemal Gülerler

50m kurbağalama 30.92 17-18 yaş rekoru

100m kurbağalama 01:09.70 17-18 yaş rekoru

Enes Kansız

200m kelebek 02:19.05 KKTC REKORU

Mert Türsoy

200m kurbağalama 02:38:67 15-16/17-18 yaş rekoru

100m kurbağalama 01:11.01 15-16 yaş rekoru

Sarp İşçi

200m serbest 02:10:04 15-16 yaş rekoru

