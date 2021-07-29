Türkiye’de rekorlara yüzdüler

Türkiye Yüzme Federasyonunun 26 – 28 Temmuz 2021 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlemiş olduğu Türkiye Bireysel Yüzme Şampiyonası'na katılan sporcularımız birçok rekor kırdılar.
Mehmet Gürcenk antrenörlüğündeki sporcularımızdan Özgül Çetin,Emre Ersoy,Berk Kemal Gülerler, Enes Kansız, Mert Türsoy, Sarp İşçi rekor kırdılar. Türkiye Bireysel Yüzme Şampiyonası'na sporcularımızın kırdıkları rekorlar şöyle;
Özgül Çetin
800m serbest 09:53:26 KKTC REKORU
400m serbest 04:47.94 KKTC REKORU
1500m serbest 18.46.20 yüzülen en iyi derece
Emre Ersoy
50m serbest 24.64 KKTC REKORU
100m serbest 53.66 KKTC REKORU
50m sırtüstü 28.09 17-18 yaş rekoru
Berk Kemal Gülerler
50m kurbağalama 30.92 17-18 yaş rekoru
100m kurbağalama 01:09.70 17-18 yaş rekoru
Enes Kansız
200m kelebek 02:19.05 KKTC REKORU
Mert Türsoy
200m kurbağalama 02:38:67 15-16/17-18 yaş rekoru
100m kurbağalama 01:11.01 15-16 yaş rekoru
Sarp İşçi
200m serbest 02:10:04 15-16 yaş rekoru
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