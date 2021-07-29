Fikret yine Göçmen dedi

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yeni sezon kadrosu da şekillenmeye devam ediyor.

Takımın geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Fikret Yağcıoğlu yeni sezonda da yine kırmızı mavili formayı giyecek. Fikret Yağcıoğlu, Yenicami’den kiralık olarak takımda oynayacak.

Şu anda asker olan ve antrenmanlara düzenli çıkamayan Fikret Yağcıoğlu’nun yanı sıra takımın diğer oyuncusu Mustafa Kermeoğlu da askerlik görevini yapıyor.

