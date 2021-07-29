banner583
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
57 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
29 0
 
Böyle taşıma mı olur?
Böyle taşıma mı olur?
193 0
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
Muhabbet ve kaliteli hizmet arayanların adresi
142 0
Aslan mucize peşinde
Aslan mucize peşinde
49 0
"3. doz için acele etmeyin”
199 0
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
22 0
banner661

Fikret yine Göçmen dedi

banner476

banner666
Fikret yine Göçmen dedi
Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yeni sezon kadrosu da şekillenmeye devam ediyor.
Takımın geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Fikret Yağcıoğlu yeni sezonda da yine kırmızı mavili formayı giyecek. Fikret Yağcıoğlu, Yenicami’den kiralık olarak takımda oynayacak.
Şu anda asker olan ve antrenmanlara düzenli çıkamayan Fikret Yağcıoğlu’nun yanı sıra takımın diğer oyuncusu Mustafa Kermeoğlu da askerlik görevini yapıyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.