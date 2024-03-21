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Türkiye Milli takımı KKTC’de kamp yapacak

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Girne Öğretmenevi’nde konaklayacak Türkiye Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart 8 Nisan tarihleri arasında KKTC’de kamp yapacak

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Türkiye Milli takımı KKTC’de kamp yapacak
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Türkiye Karate Federasyonu Karate Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın (CUMA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek kamp yapacak.
Girne Öğretmenevi’nde konaklayacak Türkiye Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart 8 Nisan tarihleri arasında KKTC’de kamp yapacak.
Türkiye Karate Federasyonu başkanı Aslan Abid Uğuz başkanlığındaki kafilede 30 Sporcu, 6 Teknik Kurul Üyesi, 1 Kondüsyoner, 1 Masör, 1 Masöz, 1 fizyoterapist yeralıyor.
Türkiye Karate Federasyonu başkanı Aslan Abid Uğuz yaptığı açıklamada kafilede olimpiyat madalyalı sporcuların bulunduğuna dikkat çekerek “Hedefimiz yavru vatan Kıbrıs’ta en iyi şekilde hazırlanarak, Mayıs ayında Hırvatistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda genel klasmanda Avrupa Şampiyonluğu kazanmaktır” dedi.
 
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