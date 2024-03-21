banner913
banner932
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
Seyir halindeki otobüste korkutan yangın
63 0
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
KKTC’nin ilk başbakanı Mustafa Çağatay ölümünün 35’inci yılında anılacak
18 0
 
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
KTFD Başbakanı Osman Örek, ölümünün 25’inci yılında anılacak
17 0
Son 24 saatlik Yağış miktarları
Son 24 saatlik Yağış miktarları
39 0
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
Özersay, kamu görevinden uzaklaştırılan bürokrat için KHK ve bakanlığa teşekkür etti
33 0
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Kentler ve Kültürler Buluşması'nda konuştu
14 0
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
KKTC, Rusya'da tanıtılıyor
23 0
banner1012

İyilik Gönüllüleri’nden dayanışma örneği

banner1020

banner974
İyilik Gönüllüleri’nden dayanışma örneği
banner971

Birlik ve beraberliğin en yoğun hissedildiği aylardan biri olan Ramazan Ayında yürütülen İyilik Gönüllüleri çalışmalarıyla köylerimizi ziyaret ediyor, vatandaş ile çeşitli bölgelerde keyifli sohbetler gerçekleştirilerek ramazan sofralarında buluşuyor.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen Gönül Köprüsü ziyaretleriyle de vatandaşların kapısını çalarak Ramazan coşkusuna hep birlikte ortak olunuyor.
Ziyaretlerde halka çeşitli hediyeler ve gıda paketleri dağıtılırken, çocuklara da oyuncaklar hediye ediliyor.

 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.