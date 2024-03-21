İyilik Gönüllüleri’nden dayanışma örneği

Birlik ve beraberliğin en yoğun hissedildiği aylardan biri olan Ramazan Ayında yürütülen İyilik Gönüllüleri çalışmalarıyla köylerimizi ziyaret ediyor, vatandaş ile çeşitli bölgelerde keyifli sohbetler gerçekleştirilerek ramazan sofralarında buluşuyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen Gönül Köprüsü ziyaretleriyle de vatandaşların kapısını çalarak Ramazan coşkusuna hep birlikte ortak olunuyor.

Ziyaretlerde halka çeşitli hediyeler ve gıda paketleri dağıtılırken, çocuklara da oyuncaklar hediye ediliyor.