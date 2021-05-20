Tek: Birçok çalışma yaptık

Fuat Tek, Spor Dairesinin çalışmalar hakkında açıklama yaparken, “Birçok çalışma yaptık. Bütçeye göre yeni projeleri hayata geçirmek arzusundayız.” ifadelerini kullandı

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, son dönemlerde dairenin yürüttüğü çalışmalar hakkında yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

Tek, yaptığı açıklamada, pandeminin sürdüğü bir dönemde göreve başladıklarını ve hem sağlık, hem de ekonomik olarak ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, eldeki imkanlar çerçevesinde Spor Dairesi’nin işlerini yürüttüğünü söyledi.

Göreve başladığında, önceki dönemden devam eden çalışmalar olduğunu ve bu çalışmaları kendilerinin de devam ettirerek tamamladıklarını dile getiren Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, bunun dışında kendi dönemlerinde de birçok çalışma yaptıklarını, bütçelerinin durumuna göre de yeni projeleri hayata geçirmek arzusunda olduklarını vurguladı.

Atletizm Federasyon binası yeni çehresine kavuşuyor

Göreve geldikten sonra yaptıkları en önemli işlerden birinin, Atletizm Federasyonu’nun binasını ve çevresini komple yenilemek ve yeni bir çehreye dönüştürmek olduğunu belirten daire müdürü Fuat Tek, federasyon binasında komple tamir ve tadilat işlemlerinin yapıldığını, soyunma odaları ve tuvaletlerin yenilenip, çevre düzenleme çalışmaları yapıldığını aktardı. Çalışmaların Planlama ve İnşaat Dairesi’nin kontrolünde yapıldığını belirten Fuat Tek, bu çalışmaların Mayıs ayı sonunda tamamlanacağını açıkladı. Tek ayrıca, Atletizm Federasyonu’nun yanında yer alan Basketbol Sahası’nın da yenilenmesi ve gençlerin daha sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için Planlama ve İnşaat Dairesi ile keşif çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda ikinci etap çalışmaları başladı

Göreve geldiklerinde Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün, maçlarını oynadığı Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nın birinci etap çalışmalarının başlamış olduğunu aktaran Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, kendilerinin de bu çalışmaları sürdürdüklerini ve ilk etabı tamamlayıp, ikinci etap çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Tek, amaçlarının en kısa sürede sahadaki çalışmaları tamamlayıp, Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün, maçlarını bu sahada oynatmak olduğunu ifade etti.

Apakan Spor Salonu’nun, ısıtma-soğutma sistemi ihale aşamasında

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yıllardır sıkıntısı çekilen ısıtma-soğutma sistemi sorununu gidermek için gerekli adımları attıklarını da açıklayan Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, salonun ısıtma-soğutma sistemi için gerek duyulan elektrik alt yapısını hazırladıklarını ve ısıtma-soğutma sistemi için ihaleye çıkılmak üzere projeleri Merkezi İhale Komisyonu’na gönderdiklerini belirtti. Tek, ısıtma-soğutma sistemi için kısa bir sürede ihaleye çıkılmasını beklediklerini ifade etti.

Açık hava Badminton Sahası faaliyete geçti

Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Badminton Federasyonu’nun yanına, açık hava Badminton Sahası yapımını kısa bir sürede tamamlayıp faaliyete geçirdiklerini de aktaran Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, bu sahada faaliyetlerin devam etmekte olduğunu da dile getirdi. Fuat Tek ayrıca, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Okçuluk Federasyonu’nun kullandığı alan ile Tenis Federasyonu’nun kullanım alanı arasında var olan sorunu da giderdiklerini belirterek, kullanım alanları arasına duvar yapımı için Planlama ve İnşaat Dairesi’nden keşif yazısını aldıklarını ve bloke talep ettiklerini açıkladı.

Rutin çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Bu çalışmalar dışında Spor Dairesi’nin yapmakla mükellef olduğu rutin çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, yaklaşan futbol sezonu öncesinde, dairenin sorumluluğu altındaki tesislerde çalışmaların devam ettiğini, diğer sorunlu sahalara da eldeki imkânlar çerçevesinde yardım ettiklerini ve ilerleyen günlerde çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

