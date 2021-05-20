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Taekwondoda, 19 Mayıs coşkusu yaşandı

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19 Mayıs Serbest Müsabakaları, pandemi dolayısı ile seyircisiz ve pandemi koşulları çerçevesinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Taekwondoda, 19 Mayıs coşkusu yaşandı
 
Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 19 Mayıs Serbest Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdi. Pandemi dolayısı ile seyircisiz ve pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirilen üsabakaları Öykü Ergin başkanlığındaki uluslararası kokartlı hakemlerile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.
Sadece uluslarası müsabakalarda yarışacak performans sporcularından her kategoride iki kişinin  katıldığı müsabakalar sporcuların katıldığı büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti.
BAYANLAR SPARING SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar                               2.Elena Pakhomova
2.Kategori:      1.Şerife Patlar                                    2.Zeynep Keskin       
3.Kategori:      1.Açelya Ergin                                   2.Hande Erşahinoğlu 
4.Kategori:      1.Duru Su Yenice                              2.Cemre Su Karagöz
ERKEKLER SPARING SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk                         2.Kıvanç Çağlin        
2.Kategori:      1.Yunus Emde Tomak                       2.Denktaş Karamahmutoğlu 
3.Kategori:      1.Özkay Ramiz                                  2.Çetin Çiftsüren       
4.Kategori:      1.Daniel Khysunov                            2.Fedor Fedorov
5.Kategori:      1.Kerim Karpuz                                 2.Emir Kaflı   
6.Kategori:      1.Nikita Gordeev                               2.Ahmet Faruk Kocabaş
7.Kategori:      1.Yusuf Seyhan Şen                        2 .Agit Yenice
8.Kategori:      1.Arel Özberkman                             2.Maxim Sopilok
 
 
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