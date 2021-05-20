Taekwondoda, 19 Mayıs coşkusu yaşandı

19 Mayıs Serbest Müsabakaları, pandemi dolayısı ile seyircisiz ve pandemi koşulları çerçevesinde Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı



Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 19 Mayıs Serbest Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdi. Pandemi dolayısı ile seyircisiz ve pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirilen üsabakaları Öykü Ergin başkanlığındaki uluslararası kokartlı hakemlerile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Sadece uluslarası müsabakalarda yarışacak performans sporcularından her kategoride iki kişinin katıldığı müsabakalar sporcuların katıldığı büyük heyecan ve çekişme içerisinde geçti.

BAYANLAR SPARING SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Elena Pakhomova

2.Kategori: 1.Şerife Patlar 2.Zeynep Keskin

3.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Hande Erşahinoğlu

4.Kategori: 1.Duru Su Yenice 2.Cemre Su Karagöz

ERKEKLER SPARING SERBEST MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Kıvanç Çağlin

2.Kategori: 1.Yunus Emde Tomak 2.Denktaş Karamahmutoğlu

3.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Çetin Çiftsüren

4.Kategori: 1.Daniel Khysunov 2.Fedor Fedorov

5.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Emir Kaflı

6.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Ahmet Faruk Kocabaş

7.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen 2 .Agit Yenice

8.Kategori: 1.Arel Özberkman 2.Maxim Sopilok



