Tatar:KKTC spor branşları için uygun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Devlet olarak gençlerin önünü açmaya devam edeceğiz. KKTC özelde triatlon daha genel ölçekte de tüm spor branşları için gerekli altyapı ve doğal koşullar için uygundur.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Alanya’da düzenlenen Türkiye Triatlon Şampiyonası’na katılan KKTC’li sporcuları ve Triatlon Federasyonu yöneticilerini kabul ederek görüştü.

Traitlonun zor bir spor dalı olduğunu ifade ederek kişisel yetenekleriyle ve disiplinle çalışarak önemli başarılar elde eden sporcuları kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ağır koşullarda yapılan triatlonun cesaret ve sıkı çalışma gerektirdiğinin altını çizerek KKTC’nin özelde triatlon daha genel ölçekte de tüm spor branşları için gerekli altyapı ve doğal koşulların uygun olduğunu ifade etti.

Sunulan olanaklardan gençlerin faydalanmasının gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak gençlerin önünü açmaya devam edeceklerini vurgulayarak, elde ettikleri başarılarla KKTC bayrağını dalgalandıran gençleri tebrik etti. “KKTC’nin böyle başarılara ihtiyacı vardır. Halkımız bu başarıları takdir ediyor” şeklinde konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Tatar, insan haklarına aykırı çağ dışı izolasyonlara rağmen Kıbrıs Türkü’nün dayanışarak direneceğini ve nice başarılar elde edeceğinin altını çizdi.

Kabulde hazır bulunan, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı ve aynı zamanda Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı da 10 sporcuyla yer aldığımız Türkiye Triatlon Şampiyonası’nda 6 sporcumuzun kürsüye çıkma başarısını gösterdiğini ifade ederek KKTC’de elit seviyede birçok alanda sporcu yetiştirildiğini vurguladı.

Sertaç Bozatlı, triatlon sporunun önünün açık olduğuna dikkat çekerek, KKTC’li sporcuların bu branşta ambargoları delerek uluslararası platformlarda büyük başarılar elde etmeye devam edeceğine inanç belirtti.

