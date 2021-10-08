banner583
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
25 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
32 0
 
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
406 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
101 0
Engeller yine Akova'da aşılacak
Engeller yine Akova'da aşılacak
54 0
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
Oymacı’dan kansere karşı beslenme önerileri
66 0
“Biraz daha duyarlı olalım”
“Biraz daha duyarlı olalım”
38 0
banner661

Doğuda piyango ortaklığı

banner476

banner714
Doğuda piyango ortaklığı
AKSA Birinci Ligdeki 3 Doğu bölgesi temsilcisi Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, İncirli Spor Kulübü ile Dörtyol Spor Kulübü ortak piyango düzenledi.
Üç dost kulübün düzenlediği araba piyangosu biletleri 25 TL’den satışa sunulurken kulüplerden taraftarlarına ve sempatizanlarına bilet alma çağrısı yapıldı. Bilet alalım, kulübümüze destek olalım, çağrısı yapan kulüpler, ödül olarak 1 Suzuki verecekler.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.