Doğuda piyango ortaklığı

AKSA Birinci Ligdeki 3 Doğu bölgesi temsilcisi Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, İncirli Spor Kulübü ile Dörtyol Spor Kulübü ortak piyango düzenledi.

Üç dost kulübün düzenlediği araba piyangosu biletleri 25 TL’den satışa sunulurken kulüplerden taraftarlarına ve sempatizanlarına bilet alma çağrısı yapıldı. Bilet alalım, kulübümüze destek olalım, çağrısı yapan kulüpler, ödül olarak 1 Suzuki verecekler.

