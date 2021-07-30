Tatar:Güreşin dış temasları yeni vizyona katkı sağlar

Cumhurbaşkanı Tatar, Güreş Federasyonu’nu kabulünde,Güreş Federasyonu tarafından yürütülen dış temasların oldukça büyük öneme sahip olduğunu söylerken, bu temasların yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliğine dayanan yeni çözüm vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmekten duyduğu mutluluğu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon yeni yönetimine başarı diledi.

Spora yakın bir kişi olarak her türlü sportif faaliyeti yakinen takip ettiğini ve destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençliğe ve spora hizmet etmenin en önemli önceliklerinden olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ata sporu olan güreş sporuna da tıpkı diğer spor branşları gibi destek verilmesinin öneminin altını çizdi.

Geçmişte Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) üye olan KKTC Güreş Federasyonu’nun daha sonra Rum-Yunan ikilisinin oyunlarıyla bu üyeliğini yitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bugün, KKTC Güreş Federasyonu tarafından yürütülen dış temasların oldukça büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Tatar, bu temasların yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliğine dayanan yeni çözüm vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Kıbrıslı Türk sporcuların her alanda büyük başarılar elde ettiğine dikkat çekerek, Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası platformlarda başarıyla yer alacak potansiyelde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çağ dışı spor ambargolarının kaldırılması için yürütülen çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Ülkedeki yükseköğretim sektörü ve genç nüfus potansiyelinin spordaki başarıların sürdürülebilir olması adına önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tüm gençlere spor olanakları sağlamanın herkesin en büyük sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

KKTC Güreş Federasyonu tarafından yürütülen önemli çalışmalardan duyduğu mutluluğun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonun geçmişte başkanlığını yürüten Rifat Şener ve Hüseyin Kavaz gibi isimler başta olmak üzere, federasyona emek veren tüm yöneticileri ve sporculara teşekkür ederek hayatta olmayanları rahmetle yâd etti.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başbakan olarak görev yaptığı dönemden beridir güreş sporuyla yakından ilgilendiğini ifade etti.

KKTC Güreş Federasyonu’nun tarihçesi ve faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi veren Öznacar, Cumhurbaşkanı Tatar’a federasyonun tarihçesini belgelerle içeren kitapçık ve anı plaketi takdim etti.Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.



