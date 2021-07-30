Bilardoda Yaz Turnuvası oynandı

Bilardo Yaz Turnuvası tamamlanırken, gençlerde Mehmet Aydın Öngören, Senyorlarda Rüstem Aygünlü, büyüklerde ise Osman Şanlısoy şampiyon oldu

Mağusa Belediyesi ile Mağusa Gelişim Akademisi işbirliğinde düzenlenen Bilardo Yaz Turnuvası tamamlandı.

Mağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu, Macbear Coffee, Somunarası Restorant’ın sponsorluklarında Mağusa Gelişim Akademisi bilardo salonunda gerçekleştirilen 1. Bilardo Yaz Turnuvası, gençler, senyorlar, büyük erkekler olmak üzere üç kategoride toplam 32 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

İlginin yüksek olduğu turnuvayı Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon başkanı Aşkın Burcu iki gün boyunca yakından takip etti.

İlk gün 8 top disiplininde, 5’i bulan şeklinde oynanan turnuvanın ikinci günü ise son 8 tek eleme ve 8’i bulan şeklinde oynanarak kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

Turnuvada dağıtılan ödüllerin ücretlerinin yüksek olması, maçların zevkli ve çekişmeli geçmesini sağladı. Bilardo severler çok çekişmeli maçlar izleme fırsatı buldular.

Mehmet Aydın Öngören Gençler Şampiyonu

1.Bilardo Yaz Turnuvasında ilk gün gençler kategorisi yarı final karşılaşmalarında Ali Boztuna, Efe Özkutaylı’yı 5-4, Mehmet Aydın Öngören de İsmet Hüryol’u 5-2 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Mehmet Aydın Öngören, Ali Boztuna’yı 5-2 mağlup ederek, gençler şampiyonu oldu.

Rüstem AygünlüSenyorlar Şampiyonu

Turnuvada ilk gün senyorlar kategorisi yarı final karşılaşmalarında ise Rüstem Aygünlü, Fırat Leylek’i 6-5, Emir Ahmet Konuklu da Hasan Sözalp’i 6-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Rüstem Aygünlü, Emir Ahmet Konuklu’yu 7-1 mağlup ederek senyorlar şampiyonu oldu.

Osman Şanlısoy Büyükler Şampiyonu

Bilardo Yaz Turnuvasında ikinci gün büyük erkekler kategorisi yarı final karşılaşmalarında Doğukan Çıdam, Onuç Altur’u 7-1, Osman Şanlısoy, Mustafa Alnar’ı 7-6 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Osman Şanlısoy, Doğukan Çıdam’ı 7-1 mağlup ederek büyükler şampiyonu oldu.

İki gün süren 1.Bilardo Yaz Turnuvası final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde son 16’ya kalan sporculara para ödülü, ilk 4’e giren sporculara kupa ve para ödülleri, madalyaları Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon başkanı Aşkın Burcu ilebilardo başhakemi Togay Tantura tarafından verildi.

