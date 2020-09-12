Tatar’a, Binatlı maskesi hediye edildi

İsmet KARAOSMAN

Başbakan ve Cumhurbaşkan adayı Ersin Tatar seçim çalışmaları çerçevesinde Batı bölgesi kulüplerini ziyaret etti.

Güzelyurt’ta Binatlı kulübünü ziyaret edip kulüp başkanı Orsel Neşe fahri başkan Özel Tahsin ve Binatlı kadın kolları üyeleriyle görüşen Başbakan Ersin Tatar kulüple ilgili bilgi aldı.

Ziyarette milletvekili Menteş Gündüz ve Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar da yer aldı. Ziyaret sırasında çiçek verilen Ersin Tatar’a sarı yeşilli, Binatlı maskesi de hediye edildi.

