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Tunalı: Gençlere sahip çıkmalıyız

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Üniversitelerin spordan çekilme girişimleri konusunda açıklama yapan Çetinkaya başkanı Ceran Tunalı, “Gençlerin ortada kalmaması ve spordan koparılmamaları için, elimizden gelen bir şey varsa yapmaya hazırız.” açıklamasını yaptı

Tunalı: Gençlere sahip çıkmalıyız
Çetinkaya Türk Spor Kulübü başkanı Ceran Tunalı, üniversitelerin spordan çekilme girişimleri konusunda açıklamalarda bulunurken, Çetinkaya Türk Spor Kulübünün gençlere sahip çıkmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Ceran Tunalı’nın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:
“Üniversiteler aldığımız haberlere göre spor branşlarını bir bir kapatıyorlar.Peki bu gençler neden ortada bırakılıyor? Gerçekten yazıktır.
Biz Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak bu gençlerin ortada kalmaması için, gençlerin spordan koparılmamaları düşüncesiyle hareketederek, gençlere sahip çıkmak için elimizden gelen bir şey varsa yapmaya hazırız.”
 
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