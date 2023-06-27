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Tatar "Sporda siyaset olmaması gerek"

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Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’da şampiyon olan sporcuları kabul etti: “Çağ dışı spor ambargolarına rağmen sporcularımızın elde ettiği başarılar tüm dünyaya verilen en güçlü mesajdır”

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Tatar "Sporda siyaset olmaması gerek"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirilen Dünya BUDO Şampiyonası’na katılarak, takım halinde şampiyon, bireyselde 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan sporcuları ve teknik heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Çağ dışı spor ambargolarına rağmen sporcularımızın elde ettiği başarılar tüm dünyaya verilen en güçlü mesajdır” dedi.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, sporcuları, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile birlikte kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin uluslarası şampiyonalara katılımının ve başarılı olarak derece almasının önemine dikkat çekti.
Gençleri tebrik ederek, başarılar dileyen Tatar, Azerbaycan’da KKTC kafilesine gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olunduktan sonra KKTC’ye olan ilginin daha da arttığını vurguladı.
Sporda siyaset olmaması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin sporda Rum-Yunan ikilisinin engellemelerine maruz kaldığını anlattı.
Uygulanan haksız ambargolara karşı mücadeleye devam edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, verilen mücadelenin sonucunda olumlu gelişmeler olduğunu birçok spor dalında daha görünür olunduğunu ve uluslarası yarışmalarda yer alındığını kaydetti.
KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de, Azerbaycan’da elde edilen başarıdan dolayı KKTC ile Türkiye bayraklarını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
 
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