Tolga Kınacı’nın ölüm nedeni belli oldu

Lefkoşa’daki evinde bu sabah ölü bulunan 45 yaşındaki Tolga Bahattin Kınacı’nın ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu belirlendi.

Polis Basın Subaylığı, Kınacı’nın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapıldığını bildirdi.

Otopside Kınacı’nın "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu hayatını kaybettiği saptandı.

Milli Eğitim Bakanlığı personeli olan Kınacı’nın ölümü ülkede büyük üzüntü yarattı. Kınacı, bugün ikinci namazının ardından saat 16.40’ta Lefkoşa’da toprağa verilecek.

