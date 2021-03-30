Taşkent halı sahasına belediyelerden destek

Taşkent Spor Kulübünde Sami Engindal başkanlığındaki yönetim kurulunun köye kalıcı spor tesisi kazandırma çalışmaları devam ediyor.

Sahayı çevreleyen duvarın betonlarının dökümünden sonra iç alanın toprak doldurma işlemine başlandı. Dikmen ve Değirmenlik Belediyelerinin katkıları ile toprak doldurma çalışmaları yapılırken, kulüp başkanı Sami Engindal, “Yola devam ediyoruz. Başta Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi ve Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler olma üzere, Taşkent muhtarları, yöneticilerim ve emekçi belediye çalışan arkadaşlarıma emeklerinden dolayı camiamız adına çok teşekkür ederim.” açıklamasını yaptı.

