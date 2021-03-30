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Sivri’nin takımı 1947’deki şampiyonluğu istiyor

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Sivri’nin takımı 1947’deki şampiyonluğu istiyor
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Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiğiAnkara Demirspor, 1947 yılında elde ettiği Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesini istiyor.
Konu ile ilgili olarak Ankara Demirspor’dan şu açıklama yapıldı:
“Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik.Taraftarımıza saygı ile duyurulur.”
 
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