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Taha Akgül'den 11. Şampiyonluk

Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde ezeli rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek 11. şampiyonluğuna ulaştı

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Taha Akgül'den 11. Şampiyonluk
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.
Taha, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.
Minderden 5-4 galip ayrılan Taha, peş peşe 4'üncü, toplamda 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
Bakan Bak, 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül'ü tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ü yürekten kutluyorum. 11. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli güreşçimizin başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."
 
 
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