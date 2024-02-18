Galatasaray, Ankara'da hata yapmadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi. Sarı kırmızılılar üst üste 7. galibiyetini alırken, Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Sarı kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle Başkent ekibini 3-0 mağlup etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada Mauro Icardi'den (Penaltı) geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 69'a çıkarıp yeniden liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

LİGDE YENİLMEZLİĞİ 14 MAÇA YÜKSELDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.

Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.

Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.

