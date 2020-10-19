Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cahit BozatlıAnı Turnuvası Pazar günü gerçekleştirilecek.
Hyung – Pumse – Kata disiplininde gerçekleştirilecek müsabakalar 25 Ekim Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.
Yarışmalarda dereceye girecek olanlara ödülleri düzenlenecek ödül töreninde Cahit Bozatlı’nın ailesi tarafından takdim edilecek.
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