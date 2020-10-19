Dartsta taslak program belirlendi, ama…

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu 2020 – 2021 sezonu ile ilgili taslak programını belirlerken, olumsuz durumlar karşısında sezon takviminde değişiklik olacağı yönünde karar aldı

Gürtap Davutoğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu 2020 – 2021 sezonu ile ilgili taslak programını belirledi.

Geçtiğimiz hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında takımların kayıt tarihi 2 Kasım 2020 olarak belirlendi. 2020-2021 Darts Sezonu ile ilgili olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle gelişebilecek olumsuz durumlar karşısında sezon takviminde değişiklik olacağı yönünde karar alan yönetim kurulu, Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği yeni kararlar neticesinde de adımlar atılacağını duyurdu.

Darts Federasyonu Yönetim Kurulu yeni sezonla ilgili olarak aldığı kararlar şöyle:

2 Kasım 2020: Takımların kayıt başlama günü

23 Kasım 2020: Son kayıt günü

25 Kasım 2020: Süper Lig ve Birinci Lig Kura çekilişi

26 Kasım 2020: Fikstür ve takvimin hazırlanması

30 Kasım 2020: Liglerin başlaması.

