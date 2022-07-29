Taekwondocularımızdan ilk gün 8 madalya

Taekwondo Milli Takımımız Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın ilk gününde toplamda 8 madalya kazandı

Taekwondo Karate Judo Aikido Milli takımı Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda ilk gün müsabakalarında 1 Altın 4 gümüş ve 3 Bronz madalya kazanarak günü toplamda 8 madalya ile tamamladı.

Antrenör Öykü Ergün başkanlığındaki kafilede Süheyla Bölükbaşı, Zeynep Keskin, Çetin Çiftsüren ve Özkay Remzi sporcu olarak yer alıyor.

Sporcularımızdan Zeynep Keskin Hyong kategorisinde altın madalya kazanırken Bulgar rakibi İvon Dimova ile girdiği müsabakada ise 1 bronz madalya kazandı.

Öskay Ramiz Hyong dalında gümüş madalyanın sahibi olurken Rus rakibi Tai Smith karşısında yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çetin Çiftsüren Hyong dalında bronz madalya kazanırken Kazak rakibi Leonid Lavtinov karşısında da bronz madalyanın sahibi oldu.

Süheyla Bölükbaşı ise Hyong dalında gümüş madalya kazanırken Rus rakibi Marina Logunova karşısında gümüş madalya kazandı.

Sporcularımı ilk gün müsabakalarında toplamda 1 Altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

