banner762
banner815
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
152 0
Muhtardan haklı isyan
Muhtardan haklı isyan
47 0
 
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
48 0
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
17 0
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
121 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
166 0
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
26 0
banner797

Süper Lig’de perde İstanbul’da açılacak

banner476

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla açılıyor

banner825
Süper Lig’de perde İstanbul’da açılacak
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon İstanbul'da başlıyor. Ligin ilk haftasının açılış maçında İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u konuk edecek.
İşte ligde ilk haftanın programı:
5 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Trabzonspor
6 Ağustos Cumartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
21.45 Beşiktaş - YukatelKayserispor
7 Ağustos Pazar
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
8 Temmuz Pazartesi
19.15 MedipolBaşakşehir - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Arabam.com Konyaspor
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.