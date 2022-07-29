Süper Lig’de perde İstanbul’da açılacak

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon İstanbul'da başlıyor. Ligin ilk haftasının açılış maçında İstanbulspor, son şampiyon Trabzonspor'u konuk edecek.
İşte ligde ilk haftanın programı:
5 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Trabzonspor
6 Ağustos Cumartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK
21.45 Beşiktaş - YukatelKayserispor
7 Ağustos Pazar
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
8 Temmuz Pazartesi
19.15 MedipolBaşakşehir - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Arabam.com Konyaspor
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor
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