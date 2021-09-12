Taekwondocularımız Bişkek’te birinci oldu

Taekwondo Federasyonu takımı, Bişkek şehrinde gerçekleştirilen dostluk turnuvasında birinci olurken, Öskay Ramiz, Pınar Akarpınar ve Zeynep Keskin kategorilerinde birinci oldular

KKTC Taekwondo Federasyonu ikili temaslar çerçevesinde gittiği Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde gerçekleştirilen dostluk turnuvasında birinci oldu.

Bişkek’te bulunan Gazprom Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda KKTC ekibi 81 puanla organizasyonda birinci olurken ev sahibi Kırgızistan ise 49 puan aldı. Hyong bayanlar müsabakalarında Pınar Akarpınar ve Zeynep Keskin kategorilerinde birinci olurken Hande Erşahinoğlu ikinci oldu. Hyong erkekler müsabakalarında Öskay Ramiz birinci olurken Kerim Karpuz ve Arda Aslan Öztürk ikinci oldu.

Karışık çiftler kategorilerinde ise Zeynep Keskin ve Arda AslanÖztürk, Haden Erşahin ve Öskay Ramiz, RamadanGökbilen ile de Pınar Akaerpınar kategorilerinde birinci oldular.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende KKTC Taekwondo Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Spor Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçu KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu ve Kırgızistan Taekwondo Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

