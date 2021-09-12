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Badminton Federasyonundan sponsorlara teşekkür

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Badminton Federasyonu yetkilileri, Air Badminton Gençler ve Büyükler Turnuvasına sponsor olan Tarsan Çiftlik'e ve Acapulco Otel’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi

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Badminton Federasyonundan sponsorlara teşekkür
Badminton Federasyonu yetkilileri, Badminton Federasyonu tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Air Badminton Gençler ve Büyükler Turnuvasına sponsor olan Tarsan Çiftlik'e ve Acapulco Otel’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Otelin Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen'e Badminton Federasyonubaşkanı Fırat Deniz teşekkür plaketi takdim etti. Dünyada yeni oynanmaya başlayan Air Badminton sporu, ülkemizde de ilk kez Tarsan Çiftliğisponsorluğunda Tarsan Cup Air Badminton Turnuvası olarak düzenlenmiş ve büyük ilgi toplamıştı.
Fırat Deniz, Özer Özbilen'leyaptığı görüşme sonrasında şu açıklamayı yaptı:
“Önümüzdeki yıl Air Badminton turnuvasının daha kapsamlı ve uluslararası bir organizasyon olacak şekilde yapılabilmesi konusunda Tarsan Çiftliğiile uzlaşıya vardık.
Sporsponsorlarla daha anlamlı, daha güçlü ve daha renklidir. Tarsan Çiftlik, Acapulco Otel ve sayın Özer Özbilen'e teşekkür ederiz.”
Acapulco Otel Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen ise açıklamasında “Badminton Federasyonuna ve dolayısı ile Air Badminton sporuna katkılarımız devam edecek. İlk kez ülkemizde düzenlenen Air Badminton Turnuvasına sponsor olmaktan dolayı mutluyuz.
Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ile yönetim kurulunu düzenledikleri güzel organizasyondan dolayı tebrik eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.”
 
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