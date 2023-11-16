Taekwondocular KKTC’nin kuruluşu anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Federasyonu KKTC’nin 40. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Hyong Şampiyonası düzenledi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, SeniorMaster Öykü Ergin Başkanlığında Anna Tüysüz, Şakir Yağızsoy, Süheyla Bölükbaşı ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdi.



Bayanlar Sonuçları

1.Kategori: 1. Melek Ünver

2.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Zeynep Kürekçi

4.Katagori: 1. Hira Kürekçi

5.Katagori: 1.Zeynep VeraEyice

6.Kategori: 1. Şevin Berfin Güngör

7.Kategori: 1. TuvanaYeleğen

8.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen

9.Kategori: 1. Ela Yağızsoy

10.Katagori: 1. Aybüke Kardıbayeva

11.Katagori: 1. SofhieAkınyı

12.Katagori: 1. Hira Çetinkaya

13.Katagori: 1. Elif Yılmaz



Erkekler Sonuçları

1.Katagori: 1. Kerim Karpuz

2.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

3.Katagori: 1. Atlas Ersoy

4.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Muhammet Niyazi Türkmen

6.Katagori: 1. Şiyar Ayaz Güngör

7.Katagori: 1. Baran İlhan Dinçkuyucu

8.Katagori: 1. Boran Niyazi Dinçkuyucu

9.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

10.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt

11.Katagori: 1. Bekir BubuSov

12.Katagori: 1. Muhammet Mustafa Mertgenç

13.Katagori: 1. Aslan Kuzey Yüksel

14.Katagori: 1. Demir Alp Aslan

15.Katagori: 1. İbrahim Tutaman

16.Katagori: 1. Yiğit Ali Yılmaz

17.Katagori: 1. Barın Bulut

18.Katagori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç

