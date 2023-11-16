banner913
banner932
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
13 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
24 0
 
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
71 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
21 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
31 0
“KKTC namusumuzdur”
“KKTC namusumuzdur”
17 0
KKTC 40 yaşında
KKTC 40 yaşında
35 0
banner964
banner985

Şampiyon St.Hilarion'da belirlenecek

banner476

banner974
Şampiyon St.Hilarion'da belirlenecek
banner971
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu pazar Boğaz-St.Hilarion yolunda gerçekleşecek final yarışı ile son bulacak.
4 yarıştan oluşan şampiyonaya bu yıl ilgi oldukça yoğun geçerken, Saat 12.00'de başlayacak final yarışında Deniz Denner, Methoidis Grygoris, Loucas Christoforu ve Salih Çelikkaya Şampiyon olabilmek için start alacaklar . Tüm kategorilerde şampiyonun belirleneceği yarışta ralli şampiyonasının başarılı isimleri Çağkan Bozalanlar , Sadık Bilgimer ve Selen Bilgimer'de start alacaklar.
E4 kategorisinde Ahmet Bağrıaçık ve Ahmet Öksüzoğluları arasında şampiyonluk mücadelesi yaşanacak.
KKTC Başbakanlık katkıları ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek ve 24 ekibin start alacağı final yarışında etaplar Yıldıray Debreli anısına geçilecek.
18 Kasım Cumartesi saat 12.00 da start alacak olan yarışta seyirciler için oluşturulacak noktalara minibus servisi de yapılacak.Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek ,Avenue Dereboyu,Çelikkaya Motors ,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak 4. Tırmanma Yarışına ilginin fazla olması bekleniyor.
 
Kayıt Listesi ise şu şekilde:
 
4. Tırmanma Yarışı KAYIT LİSTESİ
SIRA NO              KAPI NO              PİLOT    CO-PİLOT            ARAÇ    SINIF
1             1             Methoidis Arygorou      Grygoris Arygorou          Mitsubishi Lancer Evo III              E2
2             2             Deniz Denner    Ömer Topçu      Mitsubishi Lancer Evo   E2
3             3             Loucas Christoforou                      Talex     E1
4             4             Salih Çelikkaya  İbrahim Çelikkaya           Subaru Impreza               E2
5             5             Kemal Topçuoğlu            İlknur Topcu      Honda Civic        E3
6             6             Çağkan Bozalanlar           Erol Barçın          Skoda Fabia R5 S2
7             7             Behiç Topçu       Ahmet Demiray               Honda CRX         E3
8             8             Andreas Christoforou                   Crosskart            E1
9             9             Sadık Bilgimer   Buse Bilgimer    Mitsubishi Lancer Evo IV              S2
10           10           Ahmet Bağrıaçık              Hakan Bağrıaçık                Nissan Skyline   E4
11           11           Ahmet Öksüzoğluları     Çilem Öksüzoğluları        Nissan Silvia       E4
12           12           Emre Erosal        Emre Türkelman              Ford Fiesta Proto            E2
13           14           Bektaş Talay                      Nissan Silvia       E4
14           15           Hasan Karlıtaş                   Honda Civic        E3
15           16           Selen Bilgimer   Ali Burhan Sevil                Mitsubishi Lancer Evo VI              S2
16           17           Hakan Biricik      Ahmet Biricik     Subaru Impreza               S2
17           18           Ömer İlhan Sayar            Serkan Bolkaner              Nissan Silvia       E4
18           19           Can Yılmaz                          Nissan Silvia       E4
19           20           Orhan Keleş       Doğan Sündü    Nissan Silvia       E4
20           21           Özgür Çetin        Muhammed Esentaş     Nissan Silvia       E4
21           22           Muhammet Dağdaş                       Nissan 350Z        E4
22           23           Cengizhan Güngör          Salih Durmuş     Mazda Rx-7        E4
23           24           Huri Bağrıaçık    Yasemin Yalçınkaya        Nissan 350Z        E4
24           25           Emine Keremoğlu                           Nissan Silvia       E4
 
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.