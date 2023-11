Şampiyon St.Hilarion'da belirlenecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu pazar Boğaz-St.Hilarion yolunda gerçekleşecek final yarışı ile son bulacak.

4 yarıştan oluşan şampiyonaya bu yıl ilgi oldukça yoğun geçerken, Saat 12.00'de başlayacak final yarışında Deniz Denner, Methoidis Grygoris, Loucas Christoforu ve Salih Çelikkaya Şampiyon olabilmek için start alacaklar . Tüm kategorilerde şampiyonun belirleneceği yarışta ralli şampiyonasının başarılı isimleri Çağkan Bozalanlar , Sadık Bilgimer ve Selen Bilgimer'de start alacaklar.

E4 kategorisinde Ahmet Bağrıaçık ve Ahmet Öksüzoğluları arasında şampiyonluk mücadelesi yaşanacak.

KKTC Başbakanlık katkıları ile Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek ve 24 ekibin start alacağı final yarışında etaplar Yıldıray Debreli anısına geçilecek.

18 Kasım Cumartesi saat 12.00 da start alacak olan yarışta seyirciler için oluşturulacak noktalara minibus servisi de yapılacak.Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek ,Avenue Dereboyu,Çelikkaya Motors ,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak 4. Tırmanma Yarışına ilginin fazla olması bekleniyor.



Kayıt Listesi ise şu şekilde:



4. Tırmanma Yarışı KAYIT LİSTESİ

SIRA NO KAPI NO PİLOT CO-PİLOT ARAÇ SINIF

1 1 Methoidis Arygorou Grygoris Arygorou Mitsubishi Lancer Evo III E2

2 2 Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo E2

3 3 Loucas Christoforou Talex E1

4 4 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza E2

5 5 Kemal Topçuoğlu İlknur Topcu Honda Civic E3

6 6 Çağkan Bozalanlar Erol Barçın Skoda Fabia R5 S2

7 7 Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda CRX E3

8 8 Andreas Christoforou Crosskart E1

9 9 Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV S2

10 10 Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline E4

11 11 Ahmet Öksüzoğluları Çilem Öksüzoğluları Nissan Silvia E4

12 12 Emre Erosal Emre Türkelman Ford Fiesta Proto E2

13 14 Bektaş Talay Nissan Silvia E4

14 15 Hasan Karlıtaş Honda Civic E3

15 16 Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI S2

16 17 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza S2

17 18 Ömer İlhan Sayar Serkan Bolkaner Nissan Silvia E4

18 19 Can Yılmaz Nissan Silvia E4

19 20 Orhan Keleş Doğan Sündü Nissan Silvia E4

20 21 Özgür Çetin Muhammed Esentaş Nissan Silvia E4

21 22 Muhammet Dağdaş Nissan 350Z E4

22 23 Cengizhan Güngör Salih Durmuş Mazda Rx-7 E4

23 24 Huri Bağrıaçık Yasemin Yalçınkaya Nissan 350Z E4

24 25 Emine Keremoğlu Nissan Silvia E4